Coronavirus in Italia, 16.310 nuovi casi e 475 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, sabato 16 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 16.310 i nuovi casi, contro i 16.146 di ieri, e 475 i morti (ieri erano stati 477), a fronte di 260.704 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 273.506). Da oggi il bollettino contiene anche il numero dei tamponi rapidi eseguiti, che sono 214.333 degli oltre 260.704 citati.

Le persone attualmente positive al Covid sono 557.717 (-351). Il bilancio delle vittime ammonta a 81.800 (+475) decessi. I guariti invece sono 1.729.216 (+), per un totale di 2.368.733 (+16.310) casi: questi i dati completi sull’epidemia di Covid in Italia. Incoraggiante il trend dei ricoveri, che si conferma in discesa. Degli attualmente positivi, 22.784 sono ricoverati in ospedale, (con 170 ingressi del giorno) 2.520 necessitano di terapia intensiva, mentre 532.413 si trovano in isolamento domiciliare.