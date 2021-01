Coronavirus, in Basilicata calo contagi, 72 casi su 1035 tamponi

In Basilicata si registra un sensibile caso dei contagi da coronavirus: la task force regionale ne ha segnalati 72 (71 di persone residente n regione) su 1.035 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 171 su 1.222 del precedente aggiornamento. Nel bollettino quotidiano sono segnalati anche tre decessi con il totale delle vittime lucane salito a 277.

Scende da 98 a 94 il numero delle persone ricoverate con il covid negli ospedali lucani, mentre resta ferma a quattro quello dei posti occupati in terapia intensiva, tutti al San Carlo di Potenza. Con 51 guariti (in totale 5.035), i lucani attualmente positivi sono 6.516 (6.422 in isolamento domiciliare).

Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 196.701 tamponi, 182.278 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 123.720 persone.