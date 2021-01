Coronavirus Italia, 14.242 nuovi casi, boom di decessi: 616 nelle ultime 24 ore

Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Italia: secondo il bollettino di oggi, martedì 12 gennaio, pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 14.242 i nuovi casi, contro i 12.532 di ieri, e 616 i morti (ieri erano stati 448), ma con 50mila tamponi in più, tanto che il tasso di positività scende al 10,05% contro il 13,6% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 570.040 (-5.939 rispetto a ieri). In crescita i decessi, 616 oggi (ieri 448), per un totale di 79.819 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in aumento i ricoveri ordinari, 109 in più (ieri +176), per un totale di 23.712, mentre le terapie intensive calano di 6 unità (ieri +27) con 196 ingressi del giorno, e scendono a 2.636. I dimessi e i guariti 1.653.404 (+19.565): questi i dati completi diffusi sull'andamento della pandemia.