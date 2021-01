Puglia, vaccini ai «raccomandati»: scattano i controlli dei Nas

L’arrivo di altre 29mila dosi consente di procedere senza intoppi con la campagna vaccinale che in Puglia ha superato quota 40mila somministrazioni. E la Regione, tramite le Asl, sta anche effettuando controlli per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel piano operativo: nella prima fase è consentito vaccinare soltanto personale sanitario, ospiti delle Rsa e gli addetti a servizi che prevedono il contatto diretto con i pazienti. Dagli elenchi riassuntivi forniti dalle Asl, invece, emerge la somministrazione anche a rappresentanti di categorie non previste.

È il caso della Asl Bat raccontato ieri dalla «Gazzetta»: cinque insegnanti, un appartenente alle forze dell’ordine, un soggetto «di interesse istituzionale». «Stiamo verificando gli elenchi nominativi», dicono dalla Asl ipotizzando però che l’appartenente alle forze dell’ordine possa essere un errore di classificazione.

Continua a leggere sull'edizione cartacea o sulla nostra edicola digitale