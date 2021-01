Puglia consiglio regionale, le liste civiche escluse: «Emiliano riveda la Giunta»

La prossima sarà una settimana di incroci tra la politica regionale e la giustizia amministrativa: giovedì si discuteranno i primi ricorsi al Tar che potrebbero modificare la composizione dell’assemblea regionale con effetti anche negli equilibri della maggioranza e all’interno del Pd (i primi dei non eletti Sergio Blasi e Domenico De Santis potrebbero entrare in consiglio), il mondo civico progressista scalpita, l’opposizione conservatrice di Giorgia Meloni si sta riorganizzando, mentre resta aperta la partita per l’ingresso dei 5S in maggioranza (il voto su Rousseau per gli iscritti non ha ancora una data).

L’assessorato al Welfare, destinato sulla carta alla grillina dauna Rosa Barone, al momento è sguarnito pur essendo uno dei luoghi dove si declinano con maggiore intensità le politiche sociali per limitare i danni sociali della pandemia.

Una richiesta di incontro al governatore Michele Emiliano è arrivata con una “lettera protocollata” da Senso Civico-Nuovo Ulivo per la Puglia, il sodalizio che si è presentato con una lista civica alle regionali, schierando gli uscenti Alfonso Pisicchio, Ernesto Abaterusso, Mino Borraccino e Pino Romano, ma non ha superato la soglia del 4% (e ha per questo presentato ricorso amministrativo). «Caro Presidente Emiliano, la tua elezione - è scritto nel documento - ha consentito di scongiurare il pericolo di una destra aggressiva, opaca, intollerante, che avrebbe riportato la Puglia ad essere nello stesso Meridione una periferia della periferia. Ci hai portato doni, caro Presidente, ma fra questi, nei giorni successivi alle elezioni, abbiamo anche trovato pezzi di carbone. In quanto tuoi sostenitori e co-autori della tua vittoria elettorale abbiamo deciso di scriverti affinché tu possa “decarbonizzare”. E non solo nel senso più letterale e pratico».

E qui iniziano le rivendicazioni: con circa 70mila elettori, Senso Civico non ha ottenuto una rappresentanza in giunta e reclama la possibilità di proseguire i progetti legislativi iniziati nella passata legislatura tra «la bellezza delle città, la rigenerazione urbana, lo stop al consumo del suolo, il recupero produttivo e paesaggistico delle aree colpite dalla Xylella, gli incentivi ai pescatori per lo smaltimento della plastica, l'istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie». E sul governo regionale non usano eufemismi: «Non è ben comprensibile se le nomine assessorili siano frutto di regole condivise, di programmi condivisi, di quella trasparenza e comunicabilità delle scelte che dovrebbe caratterizzare sempre la buona politica. Noi stessi infatti, nonostante la nostra esperienza politica, abbiamo infatti difficoltà a individuarli questi criteri. Ti chiederemo dunque di aiutarci a decifrarli, caro presidente, nel nostro incontro». «Dentro questa idea di governance integrata - conclude la nota - noi di Senso Civico ci vogliamo essere».

Intanto sul fronte delle opposizioni, Fratelli d’Italia ha riunito venerdì i vertici del partito a Bari, con il coordinatore regionale Marcello Gemmato e l’eurodeputato Raffaele Fitto. Presenti anche i consiglieri regionali Luigi Caroli, Giannicola de Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini, Francesco Ventola, Ignazio Zullo. «La gestione fallimentare dell'emergenza sanitaria e delle politiche regionali da parte di Michele Emiliano necessita di un’opposizione ancora più forte e decisa»: questa la linea emersa dall’incontro.