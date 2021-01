Coronavirus, in Basilicata 174 nuovi casi su 1485 tamponi. Nessun decesso

In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.485 tamponi: 174 sono risultati positivi al coronavirus ma di questi solo 150 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso, con il totale delle vittime lucane quindi fermo a 262.

Sono 99 (una più di ieri) le persone ricoverate con il covid negli ospedali lucani e di queste quattro sono in terapia intensiva. Con 41 guariti (in totale 4.738), i lucani attualmente positivi sono 6.276 (6.177 in isolamento domiciliare).

Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 191.560 tamponi, 177.722 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 121.207 persone.