Federica Giudice: la doppia vita della tarantina tra basket e ospedale

Ritrovarsi a vent’anni con la fascia di capitano a combattere sul parquet per una squadra di basket femminile (Umbertide) che sogna di tornare nella massima serie e parallelamente ritrovarsi infermiera a svolgere un ruolo di difesa dei pazienti: piuttosto impegnativa la vita di una giovane come la tarantina Federica Giudice?

«Innanzitutto, penso che ci vogliano due cose fondamentali: un minimo di organizzazione e la passione, per affrontare questa vita. A me lo insegna l’esperienza in prima linea. Nel basket da una parte con una squadra che ti fa allenare anche in doppie sedute quotidiane; l’infermieristica dall’altra con l’apice dei turni consecutivi a colmare quasi un’intera giornata e con lo studio e gli esami per la laurea da superare. E il riposo? Quello che mi ricavo, perché è prezioso avere il serbatoio pieno per affrontare la vita sul parquet e in corsia».

Perché l’amore per il basket? E perché l’amore per la scienze infermieristica?

«Col basket è iniziato tutto per caso. Avevo cinque anni, ero in vacanza in Calabria, a Siderno, con la famiglia. Eravamo lì per stare vicini a mio padre, impegnato come militare. In quel contesto, con affaccio sul mare, c’era un campo da basket. Chiesi ai miei se potevo provare a giocare e così iniziò la mia avventura cestistica. Quando rientrammo a Taranto, mi affidai alla società della De Florio, che mi ha insegnato i fondamentali di questa disciplina che vivo da quindici anni. Quanto al lavoro sanitario, vi è un gene che risiede in mia mamma Tiziana, che è infermiera alla Villa Verde di Taranto. Io a lei chiedo consigli e le racconto la mia esperienza di tirocinante. Colgo le sue parole che mi fanno imparare».

Nella sua ultima sessione da tirocinante ha operato presso uno dei centri Ictus d’eccellenza come Città di Castello, che è il riflesso dell’Umbria come regione col tasso di mortalità più basso da apoplessia con il 6-7% rispetto al 10.9 della media nazionale. Quanta esperienza ha fatto in reparto?

«Molta, edificante, come ogni impegno da tirocinante garantitomi dell’università che, sebbene senza un ritorno economico, mi aiuta a crescere gradualmente. Dal primo anno in medicina generale, la difficoltà aumenta come dimostra neurologia e prossimamente a febbraio la nuova tappa a chirurgia nell’ospedale di Umbertide».

“Buon viaggio, che sia un’andata o un ritorno; Che sia una vita o solo un giorno; Che sia per sempre o un secondo”: nella sua canzone preferita di Cesare Cremonini, questo verso calza all’imprevedibilità del basket che si riflette nell’imprevedibilità della vita. Che rapporto ha Federica Giudice con l’essere imprevedibile?

«Il 2020 ha costituito l’imprevedibilità fatta anno. Ti ritrovi ad affrontare una pandemia che non avresti mai immaginato. Così come ti trovi catapultata in una partita di basket dove l’imponderabile è dietro ogni angolo. Questo mi insegna che devi avere sempre fame. Carpe Diem è il mio motto. Afferrare ogni occasione, facile o difficile che sia. Farlo adesso e non rimandare. Chi si accontenta è perduto».

A soli 15 anni ha lasciato Taranto per inseguire il sogno del basket. Quella Taranto, con la società De Florio che l’ha allevata, parente del magico mondo che era il Cras e che dal 2013 non esiste più. Ironia del destino vuole che il suo primo canestro in A1, con la canotta di Umbertide, lei lo realizzi il 29 ottobre del 2016 proprio al PalaTaliercio di Venezia dove 7 anni prima quel Cras vinceva il suo secondo scudetto, aprendo la mitica epopea con patron Basile e coach Ricchini. Nel 2009 aveva appena 9 anni, ha ricordi del Cras e cosa pensa che non ci sia più ad infiammare il PalaMazzola che lei conosce?

«La domenica all’impianto di via Venezia era l’appuntamento fisso di noi ragazzine del basket, con le nostre famiglie. Da bambini vivevamo come un sogno il gioco delle campionesse del Cras. Non ricordo bene cosa facevo in quel 2009 veneziano, ma di sicuro il giorno dopo mi sono informata del risultato e sono scoppiata di gioia. È davvero dolorosa e triste l’assenza del Cras al PalaMazzola».

Tre stagioni da capitano di Umbertide di cui è prima marcatrice con una media-punti di 16.2 che è la decima individuale dell’A2: questi canestri che valore hanno per lei e la squadra?

«Se si chiama pallacanestro, un motivo c’è. Porto dentro di me la frase del mio coach di Taranto Fabio Palagiano: è importante il passaggio, ma non parliamo di una palla-passaggio ma di una palla-canestro. Il basket è una disciplina-marchingegno che ha come obiettivo primario il fare punto. È ciò che io coltivo in ogni partita».

La sua fascia di capitano assegnatale a soli diciotto anni da Umbertide che valore ha per lei?

«Immenso. È il segno della fiducia da contraccambiare a questa società a cui io sono legatissima e che non ho lasciato nel 2017, la stagione dell’auto retrocessione in A2, quando diversi club di A1 reclamavano il mio cartellino. Tre annate dopo con la fascia donatami per la prima volta dal coach Contu a nome del club, sono orgogliosa di capitanare un gruppo solido. Con gente come Pompei, Moriconi, Paolocci e De Cassan siamo prima amiche che compagne di gioco».

In una bella intervista che le ha fatto Rai News, la sua allora tutor infermiera al Centro Ictus di Città di Castello ha dichiarato che quando lei lascia il posto di lavoro, i pazienti reclamano la sua presenza. Quanto amore ci vuole verso i malati?

«Ce ne vuole tanto. Io lì al centro ictus, ho avuto la fortuna di cooperare con una tutor che mi ha permesso di fare un’esperienza di totale responsabilità. Questo mi ha insegnato che, sebbene giovane, devo basare il rapporto col paziente sulla lealtà».

A vent’anni si è ritrovata, come tanti altri giovani, a combattere nella vita con un male chiamato Covid: da giocatrice di basket ed infermiera pensa che questo virus sarà sconfitto?

«La scienza e la storia dicono che tutte le grandi pandemie finiscono. Per questo nutro la speranza che questo male venga battuto. Ho la fiducia che tutto si risolverà, ma trovandoci nel mezzo di una potenziale terza ondata, serve continuare a rispettare le norme preventive. Come se stessimo a difendere il vantaggio in una partita di basket: mai abbassare la guardia».