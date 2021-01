Da Gioia Andrea Mastromarino, l'artista del canestro con i suoi tiri estrosi

Con i suoi tiri fuori dal comune è ospite fisso della rubrica «SportMediaset #Sevabbé». Andrea Mastromarino da Gioia del Colle ha 34 anni e non fa mai canestro in modo banale. I suoi tiri hanno già attirato due volte la rubrica di Ronny Mengo dedicata alle follie dello sport. In particolare, nel mirino sono finiti un canestro centrato di testa dopo una «biclicletta» con i piedi e un tiro che sfida fisica e immaginazione. Andrea è ripreso mentre lancia con il piede destro al canestro da una distanza di sei metri con un tiro di rimbalzo. Un colpo da biliardo perfettamente riuscito, ma dietro al quale c’è tanto allenamento, oltre che tanta inventiva. Il giovane si allena tre volte a settimane in un campetto da basket all’aperto che si trova nella periferia di Gioia del Colle. Ore e ore di palleggi, rimbalzi e tiri finché non centra l’obiettivo.

Nei giorni più difficili del lockdown, quando non si poteva uscire di casa, si è allenato tirando dal piano terra della sua abitazione verso il terrazzo (corrispondente a un terzo piano) dove aveva posizionato un canestro. Ma i vicini non gradiscono molto: «Finora però non ho mai fatto danni - precisa Mastromarino - nessuna finestra rotta. Ho solo dovuto scavalcare i balconi qualche volta per recuperare la palla».

Andrea Mastromarino non è nuovo a canestri insoliti. Nel 2015 un suo tiro ha spopolato sul web raggiungendo milioni di visualizzazioni sul sito del Rompipallone.it. Mastromarino prendeva con i piedi un pallone da basket in corsa centrando il canestro in capriola. Ad ispirarlo era stato Gareth Bale e in particolare un canestro del calciatore gallese fatto di spalle al tabellone con un pallonetto di piede. La popolarità raggiunta con quel tiro (la storia fu anche raccontata dalla «Gazzetta») lo ha poi spinto a riprovarci.

L’appetito vien mangiando, si sa. Ora il prossimo canestro che il gioiese sta studiando è un tiro da un palazzo di sei piani che si affaccia proprio sul campetto da basket all’aperto dove si allena. C’è solo qualche difficoltà logistica: per provarlo dovrebbe trovare il consenso dei condomini della strada per avere l’accesso al terrazzo: «Ci sto pensando da tempo - dice - spero di riuscirci, intanto sto studiando altri tiri spettacolari».

Mastromarino ha il basket nel dna da quando frequentava le scuole elementari. Ha alle spalle oltre 25 anni di pallacanestro, ruolo playmaker. Sempre in serie minori, però. Oggi gioca con la Junior Basket Minozzi di Gioia e in estate si diverte nei tornei 3 contro 3 con la squadra Pop Team. Non è facile conciliare allenamenti e lavoro. Il giovane è titolare di un bar nel centro città e quest’anno ha dovuto lottare con le tante difficoltà legate alle restrizioni governative. Ma non un tipo che si arrende. La sera di san Silvestro era a lavorare dietro al bancone per il servizio di asporto, oltre ogni difficoltà economica. Ci prova sempre, nello sport come nel lavoro. Finché non fa canestro.