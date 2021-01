Tricase, allo scoccare della mezzanotte nasce Ilary: primo fiocco rosa del 2021 in Italia. In Basilicata il primato è di Vito

LECCE - E’ nata allo scoccare esatto della mezzanotte nell’ospedale Panico di Tricase Ilary una bimba di tre chili e mezzo. Potrebbe essere la prima d’Italia, tenuto conto che al momento del parto, avvenuto per via naturale, il tracciato segnava le 00.00. Gioia per i genitori, che sono di Gallipoli e hanno già un altro bimbo, e per il personale sanitario presente nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, la dottoressa Simona Alcaino, le ostetriche Adriana Carluccio, Anna Paola Rizzello, Mariantonietta Peluso, le infermiere Dolores Panico e Ada Martella, l’infermiera al nido Ada Caputo, la pediatra dottoressa Melissa Nuccio.