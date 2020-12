Covid 19 in Italia, 23.477 casi e 555 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, giovedì 31 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 23.477 i nuovi casi, contro gli 16.202 di ieri, e 555 i morti (ieri erano stati 575), a fronte di 186.004 tamponi effettuati (ieri erano stati 169.045). Il rapporto postivi/tamponi in questo ultimo giorno del 2020 risale al 12,6 per cento, rispetto al 9,58%% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 569.896 (+5.501), 74.159 i morti (+555) e 1.463.111 i guariti (+17.421), per un totale di 2.107.166 casi (+23.477). Degli attualmente positivi, 23.151 (-415) sono ricoverati in ospedale, 2.555 (+27) necessitano di terapia intensiva, mentre 544.190 si trovano in isolamento domiciliare.

Tornano a salire i nuovi casi di Covid in Italia dunque con 23.477 nuovi contagi registrati rispetto ai 16.202 di ieri. Aumenta anche il numero dei tamponi effettuati (186.004 contro i 169.045 di ieri), mentre si mantiene più o meno stabile il numero dei morti (555 contro i 575 di ieri).

Si conferma il calo dei ricoveri ordinari (-415 contro i -96 di ieri), mentre torna ad aumentare il numero dei ricoveri in terapia intensiva (+27). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è il Veneto con 4.800 nuovi contagi, seguito dalla Lombardia con 3.859, dall’Emilia-Romagna con 2.116 e dal Lazio con 1.767 nuovi casi.