Coronavirus in Italia, 11.212 casi e 659 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, martedì 29 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 11.212 i nuovi casi, contro gli 8.585 di ieri, e 659 i morti (ieri erano stati 445), a fronte di 128.740 tamponi effettuati (ieri erano stati 68.681). Il rapporto postivi/tamponi è all’8,70 per cento, in calo rispetto al 12,49%% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 568.728 (-6.493), 73.029 i morti (+659) e 1.425.730 i guariti (+17.044), per un totale di 2.067.487 casi (+11.212): questi i dati completi resi noti. Degli attualmente positivi, 23.662 (-270) sono ricoverati in ospedale, 2.549 (-16) necessitano di terapia intensiva, mentre 542.517 si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano rispetto alla giornata di ieri i nuovi casi (11.212 contro gli 8.585 di ieri) a fronte anche di un consistente aumento dei tamponi effettuato nell’ultimo giorno (128.740 contro i 68.681 di ieri). In aumento anche il numero dei morti (659, ieri erano stati registrati 445 decessi), mentre calano sia i ricoveri ordinari che quelli in terapia intensiva.

I ricoveri ordinari, infatti, oggi calano di 270 unità, dopo due giorni in cui erano in aumento, mentre è stabile il decremento dei ricoveri in terapia intensiva (-16 oggi, ieri il dato era di -15).

Per quanto riguarda le Regioni, invece, quella che registra il maggior incremento di casi è il Veneto con 2.655 nuovi contagi, seguito dal Lazio con 1.218, dall’Emilia-Romagna con 894 e dalla Lombardia e dal Piemonte, rispettivamente con 843 e 840 nuovi casi.