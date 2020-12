Coronavirus Puglia, su 9668 test 749 nuovi positivi: 34 i morti. Tasso di positività al 12,9%. Focolaio in casa di riposo a Putignano

BARI - Continuano i contagi da Coronavirus in Puglia: oggi martedì 29 dicembre 2020 sono stati effettuati 9.668 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 749 casi positivi: 287 in provincia di Bari, 74 in provincia di Brindisi, 126 nella provincia BAT, 81 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 106 in provincia di Taranto, 10 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività è a quota 12,9%.

Nella nostra regione sono stati registrati invece 34 decessi: 11 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 11 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.022.357 test. 32.572 sono i pazienti guariti e 52.833 sono i casi attualmente positivi. Mentre 51.231 sono i positivi in isolamento domiciliare e 1.602 i pazienti ricoverati di 139 in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 87.833, così suddivisi: 33.847 nella Provincia di Bari; 10.086 nella Provincia di Bat; 6.355 nella Provincia di Brindisi; 19.462 nella Provincia di Foggia; 6.840 nella Provincia di Lecce; 10.642 nella Provincia di Taranto; 511 attribuiti a residenti fuori regione; 90 provincia di residenza non nota.

FOCOLAIO A PUTIGNANO - Un focolaio di contagio Covid è stato accertato nella casa di riposo «Carmela di Brindisi Valentini», nel quartiere San Pietro Piturno a Putignano (Bari), dove sono risultati postivi 39 anziani residenti. Lo rende noto la sindaca Luciana Laera la quale, in un post su Facebook, spiega che "dalle interlocuzioni con la cooperativa sociale 'Apollo', che gestisce la struttura, abbiamo contezza del fatto che complessivamente sono 57 gli ospiti e 15 il numero del personale impiegato nella casa di riposo» e che «il contagio è circoscritto alla casa di riposo, gli ospiti sono adeguatamente assistiti, la struttura è sotto controllo e, in affiancamento al direttore sanitario Domenico Valentini, è stato nominato un coordinamento sanitario a collaborazione» costituito da altri due medici.