Covid 19 in Italia, 10.407 casi e 261 morti nelle ultime 24 ore

Nel giorno di Santo Stefano in Italia si registrano 10.407 nuovi casi (ieri 19.037) e 261 morti (ieri 459): è quanto emerge dal bollettino di oggi, 26 dicembre 2020, sulla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese. A fornire i numeri sono il Ministero della Salute e la Protezione Civile. Sono 81.285 i tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 152.334. Il tasso di positività è del 12,8%, in aumento rispetto al 12,5% di ieri.

Secondo il bollettino odierno, calano i ricoveri ordinari (23.304, -98) e quelli in terapia intensiva (2.582, -2).

In Veneto Sono 1.802 i nuovi casi di contagio da Covid registrati rispetto al bollettino delle 17 di ieri sera. Gli attualmente positivi salgono quindi a 88.842, i positivi da inizio pandemia sono invece 237.315. Sono 14 le persone decedute, sempre rispetto al report delle 17 del giorno di Natale, la conta delle vittime sale quindi a 5.986 persone che hanno perso la vita.