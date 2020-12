Vaccino Covid, in Puglia solo il 60% si è prenotato: ma la lista resta aperta

Sono 45mila (su un totale di circa 72mila) gli addetti alla sanità pubblica e privata che hanno aderito alla prima fase della campagna vaccinale anti-covid. La Regione aveva annunciato che il termine era fissato alla mezzanotte di domenica, ma nei fatti la campagna rimarrà ancora aperta e verrà allargata - seppure con riserva - alle categorie professionali che non sono state incluse in prima battuta.

«L’adesione può essere considerata ottima», dice l’assessore alla Salute, Pier Luigi Lopalco anche se è di circa il 60%, meno della vaccinazione anti-influenzale che ha da tempo superato il 70% e alla fine dovrebbe toccare l’80%. Molti i motivi di una accoglienza fredda: tra questi le diffidenze su un vaccino considerato da alcuni non sufficientemente testato. Ma c’è anche chi ha già contratto il virus, e dunque ritiene di essere già immune. Nella sanità territoriale - si fa poi notare dalla Regione - l’adesione è molto più alta rispetto a quella ospedaliera.

Nelle 94mila dosi riservate alla Puglia ci sono anche le 22mila destinate alle Rsa (20mila ospiti e 2mila addetti per i quali non ci sono prenotazioni). Restano dunque a disposizione circa 25mila posti per partecipare alla prima fase di vaccinazione che partirà il 3 gennaio e dovrebbe chiudersi in 15 giornate lavorative, dunque all’incirca entro la fine mese.

Hanno chiesto di poter essere vaccinati da subito - tra gli altri - gli odontoiatri, le ostetriche e i farmacisti che la Protezione civile non ha inserito tra le priorità per la fase-1. Da oggi anche loro potranno compilare il modulo disponibile online, e verranno ricontattati se ci sarà la disponibilità delle dosi già da gennaio. In altre regioni è stato utilizzato un approccio differente: verranno chiamati tutti e chi vuole potrà dire di no. Ma pur avendo confermato la volontarietà del vaccino, la Puglia ha scelto di fare l’opposto e non rinuncerà a promuovere una sorta di offerta attiva tra il personale sanitario. Quando partiranno le procedure, le Asl faranno in modo che sia possibile vaccinarsi per tutti a prescindere dalla prenotazione. Questo in particolare nei reparti di prima linea, dove comunque ci si aspetta che le adesioni siano più alte rispetto alla media. [m.scagl.]