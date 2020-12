Pop Bari, due nuovi affari nel mirino della Procura: anche il fondo proprietario del Tribunale

Chi c’è dietro la Baron Puglia che sta cercando di acquistare Palazzo Trevi, una volta il gioiello della Fimco di Vito Fusillo? E perché una società lussemburghese - la stessa che controlla al 100% la Baron Puglia - ha presentato un’offerta pubblica sul capitale di Nova Re, uno dei fondi che fanno riferimento alla Sgr Sorgente di Valter Mainetti?

La Procura di Bari ha acceso un faro su alcune operazioni in qualche modo collegate al «crac» della Banca Popolare e delle società di Fusillo, e non solo perché l’ipotetico acquirente di Nova Re sarà anche il nuovo padrone di casa dei magistrati: nella Siiq quotata in Borsa, che ha un collegamento indiretto ma non banale con l’istituto di credito, c’è tra l’altro il palazzo di via Dioguardi che ospita il nuovo tribunale di Bari.

Con ordine. L’immobile romano a due passi dalla Fontana di Trevi è stato venduto da Vito Fusillo per 40 milioni all’imprenditore fiorentino Salvatore Leggiero: un’operazione finanziata al 100% dalla PopBari che secondo la Procura costituisce uno dei capisaldi della bancarotta Fimco. Il pm Lanfranco Marazia sta analizzando la documentazione trasmessa dalla curatela del fallimento Fimco, da cui risulta appunto che la Baron Puglia ha presentato un’offerta da 6 milioni per l’acquisto del credito litigioso sul palazzo: la vendita a Leggiero è da mesi al centro di un’azione revocatoria da parte della curatela.

La Baron avrebbe tentato di comprare anche l’ipoteca di PopBari sul palazzo: avrebbe cercato insomma di mettere le mani sull’immobile, presumibilmente a prezzo di saldo. Ad incuriosire la Procura ci sono diversi aspetti: Baron ha sede in uno studio professionale già apparso in diverse altre operazioni collegate anche indirettamente con la banca, e sarebbe riconducibile a un ex manager dell’istituto.

Di per sé le operazioni immobiliari sono assolutamente legittime. Il punto però è che le proprietà al centro di queste offerte costituiscono le uniche garanzie per i creditori: quelli del fallimento di Fusillo e, ancora di più, quelli della Popolare che oggi appartengono allo Stato e nel frattempo sono stati trasferiti nel megafondo Amco.

L’operazione che riguarda Nova Re è invece emersa da un comunicato ufficiale. Trattandosi di società quotata, la Siiq è infatti sottoposta alla vigilanza della Consob. L’offerta da circa 25 milioni è stata presentata da un fondo lussemburghese, Cpi Property Group, un nome che nella Capitale dice qualcosa (qualche tempo fa provò a comprare la Roma).

Nova Re è controllata da alcuni fondi riconducibili alla Sgr Sorgente (commissariata da BankItalia per irregolarità gestionali), ed in quei fondi PopBari ha investito nel tempo circa 150 milioni di euro. Soldi che difficilmente potranno essere recuperati, almeno in tempi brevi.