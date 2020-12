Coronavirus Italia, 10.872 nuovi casi e 415 morti nelle ultime 24 ore

Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus: secondo il bollettino di oggi, lunedì 21 dicembre, pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 10.872 i nuovi casi, contro i 15.104 di ieri, e 415 i morti (ieri erano stati 352), a fronte di 87.889 tamponi effettuati (ieri erano stati 137.420).

A fronte di 87.889 tamponi, i nuovi positivi di oggi sono 10.872. Le vittime delle ultime 24 ore sono 415. Questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile e del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi sono stati 15.104 su 137.420 tamponi, i morti 352.

Sono 2.731 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 12 meno di ieri nel saldo tra ingressi e uscite. Secondo il ministero della salute gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 161. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 25.145 persone, con un calo rispetto a ieri di 13 pazienti.