Coronavirus Puglia, 1382 nuovi casi su 10848 tamponi: 26 i morti. Tasso di positività al 12,7%

BARI - Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Puglia. Secondo il bollettino regionale diffuso oggi sabato 19 dicembre 2020, nella nostra regione sono stati effettuati 10.848 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.382 nuovi casi positivi: 566 in provincia di Bari, 49 in provincia di Brindisi, 153 nella provincia BAT, 241 in provincia di Foggia, 55 in provincia di Lecce, 309 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. La percentuale di positività si attesta attorno al 12%. Tra le province più colpite dal Covid resta in testa Bari. seguita da Taranto e Foggia.

I decessi registrati nella giornata invece ammontano a 26: 18 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 951.771 test. Mentre 24.263 sono i pazienti guariti. 53.389 sono invece i casi attualmente positivi. In isolamento domiciliare ci sono al momento in tutta la Puglia 51.780 persone, mentre i ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 1.609, di cui 174 nelle terapie intensive pugliesi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 79.808.