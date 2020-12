Coronavirus, in Basilicata 67 positivi e 2 decessi. Continua il calo dei contagi

In Basilicata oggi sono stati registrati 67 nuovi positivi al Coronavirus. Lo rende noto la task force regionale. Nella giornata di ieri sono stati analizzati 733 tamponi. Due sono i deceduti: 1 a Lauria, 1 a Potenza Nella stessa giornata guarite 124 persone.

Le positività sono così distribuite: 1 Albano di Lucania, 3 Atella, 5 Avigliano, 1 Barile, 1 Bella, 1 Brienza, 1 Calvello, 2 Genzano di Lucania, 1 Laurenzana, 1 Marsico Nuovo, 2 Marsicovetere, 8 Matera (n. 1 domiciliato a Bernalda), 1 Melfi, 3 Miglionico, 1 Muro Lucano, 1 Oppido Lucano, 3 Palazzo San Gervasio, 2 Pietragalla, 1 Pomarico, 16 Potenza (n. 1 domiciliato a Vaglio Basilicata), 1 Rionero in Vulture, 1 Roccanova, 2 Ruoti (n. 1 domiciliato a Potenza), 1 San Fele, 1 Sant'Arcangelo, 1 Stigliano, 2 Tito, 1 Tursi, 1 Vaglio Basilicata.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.795 (5.855 all'ultimo aggiornamento, di cui 5.689 in isolamento domiciliare. Sono 3.687 le persone guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 216 quelle decedute.

Sono 106 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 36 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 24 in Pneumologia e 8 in Medicina d'urgenza, 5 in Terapia intensiva dell'ospedale San Carlo; a Matera 18 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Terapia intensiva e 10 in Pneumologia dell'ospedale 'Madonna delle Grazie'.