Benedetta di nome e di fatto: il magico mondo della Pilato

Dopo il pass olimpico nei 100 rana che l’ha portata e ha portato la Puglia nella storia, era a scuola. Come se niente fosse. Da Riccione Benny Pilato anche ieri ha seguito le lezioni in didattica a distanza come una quindicenne qualsiasi. Quattro ore di lezione tra informatica, inglese, italiano e fisica con la normalità di una adolescente che resta con i piedi per terra. Anche se la sua vita è virata verso le Olimpiadi. Il giorno dopo aver staccato il biglietto per Tokyo con una prestazione che è la quarta europea di sempre, oltre che record italiano assoluto, cadetti e juniores (1.06.02), Pilato resta umile e genuina.

Pilato ha dormito l’altra notte?

«Ho dormito perché ero troppo stanca e la fatica ha superato l’adrenalina, altrimenti non credo che ci sarei riuscita. Ho realizzato meglio cosa è successo».

Cosa è successo? Racconti…

«Ho fatto una bella gara (ride, ndr) e finalmente siamo riusciti a centrare l’obiettivo fissato da tanto tempo e cioè arrivare alle Olimpiadi».

Cosa le hanno detto mamma e papà?

«Papa mi ha detto: mi hai fatto piangere. Mentre con mamma abbiamo parlato delle solite cose. Poco però, perché ero inondata di messaggi e di telefonate».

E il suo ragazzo, Francesco?

«Mi ha detto brava. Lui ha seguito la gara con il mio preparatore atletico in palestra ed è stata una festa grande».

Compagni di classe e professori?

«Sono stati carinissimi. Quando abbiamo iniziato la videolezione ciascuno di loro aveva in mano un foglio con frasi di complimenti per me. Erano tutti emozionati e mi sono emozionata anche io».

Ma come fa a trovare il tempo per studiare a Riccione tra allenamenti e gare?

«Non riesco a studiare, ma sto comunque seguendo le lezioni per non perdere le spiegazioni. Appena rientro a Taranto recupererò dai compagni gli appunti. Ho rimandato le interrogazioni all’ultimo giorno prima della pausa natalizia. Durante la vacanze mi rimetterò al passo, per fortuna i prof sono comprensivi».

Il più bel complimento?

«Non lo so, ne ho ricevuti tanti e ringrazi tutti. Molta gente che conosco mi ha detto che me lo merito, questo mi fa sentire bene e mi dà stimoli perché mi ripaga di tutti i sacrifici».

Ha detto che non vede l’ora di tornare ad allenarsi...

«Non sento la fatica, a Taranto mi alleno con tanta gente che mi vuole bene e simpatica. Mi trovo bene e ci divertiamo. Ci stanchiamo tanto, è vero. Ed è giusto così. Ma è bello».

Come si trova nella grande famiglia dell’ Aniene?

«Sono orgogliosa di appartenere al club più blasonato d’Italia (stessa squadra di Federica Pellegrini che ha come responsabile della sezione nuoto Gianni Nagni, ndc). È grazie a loro se ho la possibilità di allenarmi in tranquillità, non posso che ringraziarli».

Come passerà il Natale?

«Con i miei e con mio nonno che è venuto a salutarmi prima della partenza».

Dica la verità: qualche critica il suo tecnico gliel’ha fatta?

«No, lui ha detto che è andato tutto bene. Io però qualche errore l’ho trovato».

E quale?

«Sono partita un po’ troppo forte nel primo 50 e anche in quello di ritorno sono andata subito forte invece di andare in progressione, ma la prossima volta proveremo a farlo meglio»

Meglio di così cosa c’è? Una medaglia olimpica?

Lei ride e non commenta.