PopBari, nella nuova indagine anche la sede dell'Ama di Roma

L’azienda dei rifiuti del Comune di Roma, l’Ama, ha sede in un palazzone di otto piani in via Mosca che è al centro delle nuove indagini della Procura di Bari sul dissesto della Banca Popolare. Un immobile da 15 milioni di euro che le società di Vito Fusillo, il costruttore di Noci protagonista di un crac da 400 milioni di euro, avevano ceduto a uno dei fondi del finanziere romano Valter Mainetti: se non fosse intervenuta la Procura di Bari, sarebbe potuto finire (finanziariamente) in un buco nero.

Il pm Lanfranco Marazia, che insieme al procuratore reggente Roberto Rossi ha appena chiuso le indagini sul concorso nella bancarotta di Fimco e Maiora (le società di Fusillo) ha infatti valorizzato le relazioni con cui i curatori di Fimco, Pino Pepe e Franco Leo, raccontano la storia del comparto «Vulcano» del fondo Tintoretto, uno dei veicoli costruiti all’epoca dalla Sgr di Mainetti (oggi commissariata da BankItalia) sotto la regia di PopBari. Fimco è l’unica quotista del fondo in cui, oltre alla sede Ama di via Mosca, c’è un altro immobile in via Strelizie.

Il 24 novembre i curatori hanno segnalato alla Procura che «Vulcano» aveva indetto quello stesso giorno un’assemblea straordinaria per approvare il piano di liquidazione. A fronte di due immobili valutati complessivamente circa 17 milioni di euro, l’operazione prevedeva «un realizzo praticamente nullo (soli euro 141.058)». Il punto è che sul comparto «Vulcano» gravano debiti ipotecari residui da 10 milioni di euro in favore della PopBari.

Dopo la «protesta» della curatela Fimco, l’assemblea del fondo è stata rinviata a data da destinarsi. Al di là delle questioni fallimentari, si tratta di rileggere i fatti con la lente applicata dalla Procura di Bari: l’operazione «Vulcano», secondo gli esiti delle consulenze dei commercialisti Massimiliano Cassano e Michele Danza, sarebbe una delle tante operazioni messe in piedi all’epoca della gestione di Marco e Gianluca per «nascondere» i guai di Fimco e Maiora, spostando i crediti della Popolare (che aveva inizialmente finanziato Fusillo per l’acquisizione di quegli immobili) su un soggetto «fresco» e «solvibile» come la Sgr di Mainetti. Con la «triangolazione» degli immobili, insomma, i crediti di cassa chirografari verso Fimco si sarebbero trasformati in crediti ipotecari verso il fondo, beffando - da qui l’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta - tutti gli altri creditori (essenzialmente l’Erario).

La liquidazione del comparto «Vulcano» con le modalità individuate nel piano trasmesso alla Procura avrebbe insomma finito per completare questo «disegno», facendo rientrare la PopBari del suo credito originario. La soluzione di questo nodo è tutt’altro che agevole. La curatela Fimco, sposando la linea dell’accusa penale, a fine novembre ha scritto alla (nuova) Banca Popolare per segnalare «l’evidenza» che la vecchia gestione avrebbe strutturato «operazioni focalizzate sugli asset immobiliari residui (della Fimco, ndr) che hanno ritardato l’emersione dello stato di decozione della società». E ha ricordato un altro aspetto su cui si concentrano le indagini: nel 2017, quando Fimco già traballava, «Vulcano» modificò il suo regolamento per consentire il rimborso della liquidità in eccesso e PopBari rifinanziò l’operazione con un mutuo da 11,6 milioni garantito dai due immobili. Grazie a quei soldi Fimco estinse l’esposizione verso la banca, che si trasformò così da chirografaria in ipotecaria: la nuova indagine su PopBari analizzerà proprio operazioni come questa.