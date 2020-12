Covid 19 in Italia, 17.992 nuovi casi e 674 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, venerdì 18 dicembre, diffuso dal Ministero della Sanità e dalla Protezione Civile sono 17.992 i nuovi casi, contro i 18.236 di ieri, e 674 i morti (ieri erano stati 683), a fronte di 179.800 tamponi effettuati (ieri erano stati 185.320). Sale l’indice di positività calcolato nel rapporto tra tamponi-positivi che oggi è al 10% contro il 9,8% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 627.798 (-7.545), 67.894 i morti (674) e 1.226.086 i guariti (+22.272), per un totale di 1.921.778 casi (+17.992): questi i dati completi del bilancio sull’epidemia. Dei 627.798 attualmente positivi, 25.769 (-658) sono ricoverati in ospedale, 2.819 (-36) necessitano di terapia intensiva, mentre 599.210 (-6.851) si trovano in isolamento domiciliare. Calano leggermente i nuovi casi (17.992 contro i 18.236 di ieri) a fronte di poco più di 5mila tamponi in meno rispetto alla giornata di ieri (179.800 contro 185.320). Più o meno stabile e sempre alto il numero dei morti (674 contro i 683 di ieri), mentre si conferma anche oggi il decremento dei ricoveri, sia quelli ordinari (-658 unità, ieri il dato era di -470), che quelli in terapia intensiva (-36, ieri era -71).

Per quanto riguarda le Regioni, invece, quella che registra il maggior incremento di casi è il Veneto con 4.211 nuovi contagi, seguito dalla Lombardia con 2.744, dall’Emilia-Romagna con 1.745 e dal Lazio con 1.428 nuovi casi.