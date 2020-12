PopBari, dopo il crac «Fimco» nel mirino i costruttori romani

Altre duemila pagine di documenti rinforzano l’accusa-bis nei confronti degli ex vertici della Popolare di Bari, accusati a vario titolo di concorso in bancarotta fraudolenta per il crac delle aziende di Vito Fusillo. La Procura di Bari ha depositato le carte delle indagini svolte dopo gli arresti di fine settembre, facendole confluire in un nuovo fascicolo-stralcio che con ogni probabilità si avvia verso le richieste di rinvio a giudizio. Gli atti sugli accertamenti in corso restano, invece, nel vecchio «contenitore» aperto nel 2019.

Il pm Lanfranco Marazia, che conduce gli accertamenti delegati alla Finanza con il coordinamento del procuratore facente funzione Roberto Rossi, ha secretato una parte dei nuovi documenti che riguardano gli altri clienti eccellenti della PopBari, salvata a marzo con l’intervento di Mediocredito Centrale e Fidt. Sui conti dell’istituto, che la gestione dell’ex presidente Marco (tuttora interdetto) e dell’ex vicedirettore e condirettore generale Gianluca Jacobini (ai domiciliari) ha portato ad accumulare 1,5 miliardi di buco, peserebbero infatti per almeno 600 milioni i crediti concessi ad una serie di grandi clienti in parte collegati alle società Fimco e Maiora di Fusillo. Non è un caso se l’accusa ha inteso valorizzare tre relazioni predisposte tra settembre e novembre dai curatori della Fimco, Pino Pepe e Franco Leo: descrivono una serie di operazioni effettuate con gli immobili di Fusillo attraverso i fondi di investimento riconducibili alla Sgr Sorgente del finanziere romano Valter Mainetti (non indagato). Ma nel mirino sono finiti anche altri grandi gruppi, come ad esempio i Parnasi (non indagati) oppure i costruttori Cieri e Pulcini (non indagati) che hanno acquistato a Bari il palazzo «Barone Ferrara». Le operazioni immobiliari finite sotto esame ammonterebbero a quasi mezzo miliardo.

Attraverso le consulenze dei commercialisti Massimiliano Cassano e Michele Danza sono stati in particolare ricostruiti gli investimenti nella Sgr Sorgente. Delibere che negli anni avrebbero portato PopBari a investire nei fondi di Mainetti quasi 150 milioni in un decennio, spesso con operazioni triangolari che sono servite a spostare i rischi della banca da una società ormai decotta (Fimco) a veicoli che sulla carta avrebbero dovuto valorizzare gli immobili. Ma che sono poi finiti a loro volta impantanati in una gestione commissariale imposta da BankItalia per gravi irregolarità.

Le curatele delle società di Fusillo fallite (Fimco, Maiora e Logistica Sud) e i commissari giudiziali di una quarta società (Ambasciatori Immobiliare) che ha presentato domanda di concordato ma che per i pm meriterebbe anch’essa di fallire sono stati considerati parte offese delle presunte condotte di bancarotta. L’accusa ritiene infatti che gli Jacobini, insieme all’ex ad della banca, Giorgio Papa, e agli ex dirigenti Nicola Loperfido (tuttora ai domiciliari) e Benedetto Maggi abbiano avuto un ruolo nel pilotare le operazioni sul patrimonio delle società dei Fusillo finite nel mirino della Banca d’Italia.