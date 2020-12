Policlinico Bari, nel caso legionella al setaccio anche gli appalti

Le attività di sanificazione delle reti idriche - regolarmente pagate - potrebbero non essere state effettuate correttamente. E poi l’approccio «morbido» da parte del Dipartimento di prevenzione della Asl, che avrebbe ritardato l’ordine di chiusura dei reparti. L’interdizione dei vertici del Policlinico di Bari non ha fermato l’inchiesta sui quattro decessi per legionella registrati tra 2018 e 2020 nel principale ospedale pugliese: la Procura di Bari, che sta valutando - come pure gli indagati - il ricorso al Tribunale della Libertà, vuole andare avanti. E per questo ha ordinato nuovi approfondimenti alla Guardia di Finanza.

Nel mirino ci sono i dubbi emersi anche nelle ordinanze con cui il gip di Bari, Giuseppe De Benedictis, ha sospeso per tre mesi il direttore generale Giovanni Migliore, il direttore sanitario Matilde Carlucci e il capo degli appalti, Claudio Forte, cui viene contestata l’omissione di atti d’ufficio (la bonifica mai fatta in due anni) che avrebbe avuto come conseguenza la morte di quattro pazienti. I nuovi approfondimenti sono stati delegati direttamente dal procuratore facente funzioni, Roberto Rossi, ai militari della sezione di Pg diretta dal colonnello Donato Dell’Anna: i finanzieri hanno acquisito la documentazione ritenuta rilevante, che ora verrà esaminata per approfondire le eventuali responsabilità.

Una, ad esempio, potrebbe ricadere in capo alla Siram, la società che ha in appalto (tanto per cambiare in proroga: il contratto di 9 anni è scaduto nel 2019) la manutenzione della rete idrica del «Chini»: l’eventuale mancato rispetto dei capitolati potrebbe infatti costituire una ipotesi di frode in pubbliche forniture. Dalle carte acquisite dai Nas nella prima parte dell’indagine, e da quelle depositate dalle difese, sono emerse varie circostanze ritenute degne di approfondimento. A partire dal fatto che l’appaltatore, cioè la Siram, ha ammesso di non applicare nelle attività quotidiana le linee guida anti-legionella emanate nel 2015 e di effettuare un solo «controllo batteriologico» l’anno contro i due previsti dal contratto. Ma anche che, fino a pochi mesi fa, nei sistemi di dosaggio automatizzati veniva utilizzato l’Impulsan, un disincrostante che non ha alcun effetto sulla legionella: il prodotto è stato sostituito solo dopo l’intervento dei tecnici dell’Istituto superiore di sanità.

L’altra questione riguarda il Dipartimento di prevenzione della Asl, chiamato in causa dopo la notifica dei casi di legionella e che - lo scrive il gip - «si limitava ad “auspicare” che fossero state adottate dalla Direzione sanitaria (del Policlinico, ndr) tutte le prescrizioni (...), e chiedeva alla Direzione sanitaria documentazione che lo rassicurasse in tal senso, omettendo tuttavia alcun personale e successivo controllo». La Asl ha ordinato la chiusura del padiglione Chini (sequestrato con facoltà d’uso insieme ad Asclepios) il 18 settembre scorso, secondo il gip De Benedictis «in modo palesemente tardivo ed insufficiente». Ed è anche per verificare queste circostanze che la Procura ha fatto acquisire le copie dei cellulari degli indagati.

Il gip ha stabilito in tre mesi la durata dell’interdizione, costringendo la Regione a nominare un commissario (Vitangelo Dattoli) in sostituzione di Migliore. I difensori - secondo cui i vertici del Policlinico avrebbero fatto tutto il possibile per fermare la legionella- stanno valutando di fare appello al Tribunale della Libertà, anche se i tempi per la fissazione non saranno brevissimi. La stessa valutazione sta facendo, per motivi opposti, anche il pm Grazia Errede con il procuratore aggiunto Alessio Coccioli: l’accusa aveva chiesto che l’interdizione fosse applicata per un anno, il massimo possibile.