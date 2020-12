Covid in Italia, calano contagi (+12mila) e terapie intensive: altri 491 morti (superati i 65mila)

Superata la soglia dei 65 mila morti di Covid in Italia: con le 491 vittime delle ultime 24 ore sono

65.011, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute.

Sul fronte nuovi positivi, sono 12.030 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 1.855.737 dall’inizio dell’epidemia. I morti nelle ultime 24 ore, come detto, sono 491.

Quanto ai tamponi effettuati oggi sono 103.584 rispetto ai 152.697 di ieri, con il rapporto positivi-tamponi che sale al 11,6 per cento. In calo gli attualmente positivi che oggi sono 675.109, in diminuzione di 10.922 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti odierni sono 22.456, per un totale di 1.115.617 dall’inizio dell’epidemia.

Scende ancora, a 3.095, il numero delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva, 63 in meno da ieri. Stabile il totale dei ricoverati con sintomi che si attesta a quota 27.765 unità. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (2.829), l’Emilia Romagna (1.574), il Lazio (1.315), la Campania (1.088) e la Lombardia (945).

Anche in Basilicata si registra un calo dei contagi durante il trascorso week end