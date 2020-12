Pop-Bari, si aggravano accuse agli Jacobini: «Gestirono svendita immobili Fimco»

La dismissione del palazzo romano di via delle Muratte, a due passi dalla fontana di Trevi, privò la Fimco di Vito Fusillo del suo immobile di maggiore pregio. E consentì alla Popolare di Bari «l’abbattimento proporzionale del debito di Fimco nei confronti dell’istituto bancario», beffando i creditori privilegiati (dunque lo Stato). Le motivazioni con cui il Tribunale del Riesame di Bari ha riqualificato l’accusa per l’operazione da 40 milioni da bancarotta fraudolenta nella più lieve bancarotta preferenziale hanno salvato dai domiciliari l’immobiliarista Salvatore Leggiero. Ma hanno aggravato, se possibile, la posizione dei vertici della banca pugliese poi commissariata perché, scrivono i giudici (relatore Montemurro), l’«operazione fu condotta, rectius diretta, dalla Banca Popolare di Bari al fine di calmierare l’esposizione debitoria di Fimco».

In altre parole, secondo il Riesame, non era «irragionevole» che una società pesantemente indebitata come Fimco vendesse la sua proprietà di maggior pregio, «tenuto conto non soltanto della coerenza del prezzo di vendita rispetto al valore di mercato dell’immobile, ma anche delle concrete modalità di pagamento del prezzo, immediatamente versato dal compratore» cioè da Leggiero. Ciò che invece appare incomprensibile è che gran parte dei 40 milioni furono utilizzati da Fimco, con «carattere autonomamente distrattivo», per finanziare l’altra società di famiglia Maiora che a sua volta usò i soldi per ripagare i prestiti della banca. «Per gli altri creditori chirografari, dunque, il patrimonio del debitore si assottigliò, senza che alla vendita corrispondesse l’incameramento di somme “disponibili” per l’intero ceto creditorio giacché le stesse furono interamente assorbite, oltre che dal creditore ipotecario (il Mediocredito centrale, ndr), dalla Banca Popolare di Bari».

La difesa di Leggiero (avvocati Mario Taddeucci Sassolini e Francesco Marzullo) dopo aver ottenuto dal Riesame la revoca dei domiciliari sostituiti con l’interdizione ha presentato ricorso in Cassazione. Ma per il pm Lanfranco Marazia e il procuratore facente funzioni Roberto Rossi la pronuncia del Tribunale della Libertà ha rinforzato la posizione accusatoria contenuta nell’avviso di conclusione notificato venerdì a 14 indagati tra cui gli ex vertici della banca, ovvero Marco e Gianluca Jacobini. Perché anche in sede di valutazione dei gravi indizi è stato confermato che dietro le operazioni sul patrimonio di Vito Fusillo (indagato insieme al figlio Giacomo e ai fratelli Giuseppe ed Emanuele) c’erano i vertici della Popolare di cui il Riesame ha riconosciuto «l’indiscusso ruolo di regia»: «Colpisce fortemente - hanno scritto i giudici - che un importo così rilevante», cioè 40 milioni di euro, sia stato «elargito» alla società di Leggiero «costituita da pochi mesi, facente parte di un gruppo imprenditoriale che fino a quel momento non era mai stato cliente affidato». Ma era necessario far vedere a BankItalia che l’esposizione diminuiva, anche se si trattava solo di spostarla su un cliente nuovo e più presentabile.