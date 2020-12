Coronavirus, ecco come funzionerà il nuovo ospedale in Fiera a Bari

L’ospedale covid della Fiera del Levante verrà consegnato il 15 gennaio al Policlinico di Bari che lo gestirà con il proprio personale. E servirà a «colmare il deficit regionale e delle regioni limitrofe», contribuendo in particolare a svuotare le terapie intensive così da permettere agli ospedali pugliesi - quantomeno a quelli di Bari e del Foggiano - di riprendere l’attività assistenziale ordinaria. Giovedì, subito dopo il suo insediamento, i vertici della Protezione civile pugliese hanno incontrato il commissario straordinario del Policlinico, Vitangelo Dattoli, proprio per fare il punto sulla struttura che verrà attivata - questo ormai è certo - quando la seconda ondata della pandemia sarà quasi esaurita.

La Regione vuole evitare che, a fronte di una spesa di oltre 9 milioni, l’ospedale in Fiera su cui tanti dubbi hanno espresso gli anestesisti si riveli una cattedrale nel deserto come avvenuto in Lombardia. E dunque ne ha messo nero su bianco le finalità strategiche: nel breve periodo verrà utilizzato per «consentire il ripristino delle strutture di ricovero e cura non-covid, che in relazione alle curve pandemiche hanno dovuto limitare l’operatività ai soli casi urgenti e non differibili». Ma anche avere una «struttura suppletiva esclusivamente dedicata al trattamento semi-intensivo e intensivo di pazienti covid da attivare prontamente nel caso di successive ed inattese ondate pandemiche».

I tecnici della Protezione civile guidati da Mario Lerario hanno apportato alcune modifiche al progetto originario dell’ospedale prefabbricato. Tra queste spicca la previsione di un blocco operatorio con due sale in cui potranno essere effettuati anche «interventi ordinari» sui pazienti affetti da covid, e l’installazione di una macchina Tac nell’area del laboratorio di analisi. L’ospedale vero e proprio sarà distribuito all’interno dei padiglioni 9, 11 e 18, dove le imprese stanno montando i 10 moduli di Terapia intensiva da 16 posti letto l’uno (quelli disponibili saranno 152) che a fine emergenza verranno smontati e potranno essere poi riutilizzati. L’idea è che la ridislocazione in Fiera consentirà di ottimizzare l’utilizzo degli anestesisti, in modo da garantire l’assistenza di più pazienti con meno personale.

Ieri in Puglia sono stati registrati 1.478 nuovi casi (in calo rispetto a venerdì) a fronte di 10.209 tamponi, con 43 decessi (di cui 28 nella Bat). Il ministero della Salute ha confermato la classificazione di area ad «alto rischio» pur mantenendo la Puglia in zona gialla. «Assistiamo - ha spiegato l’assessore alla Salute, l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco - a un progressivo miglioramento di tutti i parametri. Anche la percentuale di occupazione dei posti letto sta scendendo, sia in Terapia intensiva che in area medica». Ieri i ricoveri nelle Rianimazioni sono tornati a salire (26 quelli registrati, il più alto numero d’Italia con il Veneto). Dunque 194 letti nelle Terapie intensive occupati, a fronte di 456 posti letto dichiarati disponibili.

Proprio per questo è possibile che tra 30 giorni, quando l’ospedale da campo sarà dichiarato aperto, i suoi 152 posti potranno assorbire tutti i ricoveri covid della Puglia.