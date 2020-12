Coronavirus, in Puglia salgono ancora i contagi, 1813 su 11mila tamponi (16%). 34 decessi

Sale nuovamente il numero dei positivi al Coronavirus in Puglia. Secondo il bollettino diffuso dalla Regione, nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 11.223 tamponi e registrati 1813 casi positivi. 34 sono i decessi: 12 in provincia di Bari, 10 nel Tarantino, 9 nel Foggiano, 2 in provincia di Lecce e 1 in quella di Brindisi. Il rapporto positivi/tamponi effettuati si attesta intorno a una percentuale del 16%.

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi, la provincia di Bari è sempre in testa, con 667 positivi, seguono la Bat (332), Foggia (258), Taranto (219), Brindisi (215), Lecce (103), 7 residenti fuori regione, 12 casi di residenza non nota.

18.460 sono i pazienti guariti mentre 49.991 sono i casi attualmente positivi. I ricoverati nelle strutture sanitarie della regione sono 1782, qualche unità in meno rispetto ai 1800 di ieri. Invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva: 200.