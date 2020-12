Bari, caso legionella: gip dispone sospensione vertici Policlinico per 3 mesi

BARI - Il gip Giuseppe De Benedictis ha interdetto il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore, il direttore sanitario Matilde Carlucci e il responsabile dell’area tecnica Claudio Forte per 3 mesi, accusati di non aver effettuato per tempo la bonifica da legionella che avrebbe causato quattro decessi tra 2018 e 2020. Rigettata la richiesta per il direttore amministrativo Tiziana Dimatteo e si è riservato di provvedere nei confronti dell’altro co-indagato, Giuseppe Calabrese, responsabile della Sanità pubblica dipartimentale, la cui posizione è stata sospesa per motivi di salute.

La decisione arriva dopo la richiesta della Procura di Bari, con il pm Grazia Errede e l’aggiunto Alessio Coccioli, che sulla base della inchiesta dei Nas accusa manager e dirigenti di omissione di atti di ufficio e morte come conseguenza di altro reato. Secondo l’accusa, che ha ottenuto il sequestro dei padiglioni Chini e Asclepios (con facoltà d’uso), la legionella avrebbe dovuto essere eliminata già due anni fa dopo la morte di un paziente 80enne nel reparto di Medicina Interna.

La Regione dovrà ora nominare un commissario per l’ordinaria amministrazione del Policlinico: è molto probabile che la scelta ricadrà su Vito Montanaro, attuale direttore del dipartimento Salute. Il gip De Benedictis interrogherà nei prossimi giorni anche Giuseppe Calabrese, medico della direzione sanitaria: anche per lui è stata chiesta l’interdizione. Nel fascicolo della Procura di Bari ci sono al momento sette indagati.

Stando alle indagini dei carabinieri del Nas, coordinate dal procuratore aggiunto Alessio Coccioli e dalla sostituta Grazia Errede, i dirigenti, nonostante i decessi per legionella, non avrebbero fatto la necessaria bonifica negli impianti idrici dei reparti dove era stata accertata la presenta del batterio. Motivando la decisione di disporre l’interdizione per i tre dirigenti Migliore, Carlucci e Forte, il gip spiega nel provvedimento che «dopo due anni di inerzia perdurante non vi è motivo alcuno di ritenere che alcuno dei tre indagati possa spontaneamente dismettere tale tipo di comportamenti omissivi ed attivarsi proficuamente se non prima attinto da efficaci misure dissuasive».