Coronavirus Puglia, a 24 ore dalla zona gialla altri 1.884 nuovi contagi e 28 i morti. Curva sempre alta. «L'altalena» sui social di Emiliano

Nonostante il passaggio da zona arancione a zona gialla continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Puglia. I casi sono ancora in aumento: oggi sabato 5 dicembre 2020 in Puglia, sono stati effettuati 10.119 tamponi e sono stati registrati 1.884 nuovi casi positivi: 629 in provincia di Bari, 182 in provincia di Brindisi, 230 nella provincia BAT, 444 in provincia di Foggia, 139 in provincia di Lecce, 255 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. Per una percentuale che si attesta attorno al 18%.

Diminuiscono i decessi: 28 nelle ultime 24 ore, di cui 6 in provincia di Bari, 10 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 832.380 test. Mentre 16.704 sono i pazienti guariti. 44.160 sono invece i casi attualmente positivi. In isolamento domiciliare invece ci sono 42.364 persone, mentre 1.796 sono i ricoverati di cui 227 in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 62.552.

L'ALTALENA DI EMILIANO - Fiumi di critiche sui social per il governatore Emiliano che in poche ore ha scritto una serie di post "altalenanti": Da «la Puglia è zona gialla perché abbiamo retto all'ondata» a «la Puglia è zona gialla per responsabilità del governo» fino a «la battaglia è ancora dura, c'è chi esaspera gli animi da giornali, tv, social».

In applicazione delle decisioni del Governo la Puglia è zona gialla. Ma nessuno è autorizzato a darsi alla pazza gioia....

Tre post in meno di 3 ore che non sono passati inosservati visto il passaggio dall'esultanza alla presa di distanza dalla decisione sul cambio di colore della Regione Puglia, fino all'attacco nei confronti dei media e della stampa, gli stessi a cui si rivolge inviando i comunicati corredati da video. E mentre il governatore balla il valzer delle opinioni sui social con relativo botta e risposta dei cittadini, il centro di Bari e via Sparano è sempre più affollata con bar e ristoranti pronti a ricevere clienti: il rischio è che qualcuno trasformi l'allentamento dettato dal governo in un liberi tutti pre natalizio.