Covid Puglia, altri 1.602 casi e 42 morti. Rapporto contagi/tamponi al 18% (sopra media nazionale). In calo i ricoveri

Puglia sempre n controtendenza rispetto al dato nazionale. Anche oggi, il bollettino Covid registra una percentuale elevata di contag/tamponi: su 8.753 ci sono 1.602 casi positivi pari a circa il 18% dei tets eseguiti. Un dato superiore di almeno 8 punti la percentuale italiana che ieri perla prima volta è andata al di sotto del 10%.

Dei 1.602 casi positivi, 721 in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 177 nella provincia BAT, 250 in provincia di Foggia, 135 in provincia di Lecce,163 in provincia di Taranto, 14 residenti fuori regione, 5 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Oggi un'altra giornata negativa per i decessi: in tutta la Puglia se ne registrano 42, più della metà (24) in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Bat, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Il totale dei deceduti sale dunque a 1.588.

Sul fronte dei ricoveri, il dato degli ospedalizzati è in calo registrano una diminuzione di 42 unità: oggi i ricoverati sono 1847 (ieri erano 1.889).

I pazienti guariti sono 15.912 sono i pazienti guariti, +571 rispetto a ieri mentre il numero degli attualmente positivi è 41.749, di cui il 95,6% in isolamento domiciliare.