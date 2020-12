Coronavirus Italia, 20.709 nuovi casi e 684 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 2 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 20.709 i nuovi casi, contro i 19.350 di ieri, con 207.143 tamponi (ieri erano stati 182.100) e 684 morti (ieri erano stati 785) con il rapporto positivi/tamponi che torna sotto il 10%.

Le persone attualmente positive al Covid sono 761.230 (-18.715), 57.045 i morti (+684) e 823.335 i guariti (+38.740), per un totale di 1.641.610 casi (+20.709). Dei 761.230 attualmente positivi, 32.454 (-357) sono ricoverati in ospedale, 3.616 (-47) necessitano di terapia intensiva, mentre 725.160 (-18.311) si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano leggermente i nuovi casi (20.709 con 19.350) a fronte, però, di un aumento consistente dei tamponi: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati effettuati 207.143 contro i 182.100 di ieri.