Coronavirus Puglia, 1668 nuovi contagi su 9693 tamponi: 29 morti. Emiliano: «Sistema riduzione casi in mano al governo». Focolaio in Rsa a Conversano

BARI - Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Puglia: oggi mercoledì 2 dicembre 2020 sono stati effettuati 9.693 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.668 casi positivi: 878 in provincia di Bari, 87 in provincia di Brindisi, 206 nella provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 174 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 6 casi di residenza non nota.

Sono stati registrati invece 29 nuovi decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Un numero leggermente in calo rispetto a quello di ieri (34 morti).

I casi attualmente positivi hanno raggiunto quota 40.760, 38.871 sono invece le persone in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 1.889 di cui 218 in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 804.028 test. Mentre 15.341 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 57.647, così suddivisi: 22.294 nella Provincia di Bari; 6.568 nella Provincia di Bat; 4.002 nella Provincia di Brindisi; 13.364 nella Provincia di Foggia; 4.295 nella Provincia di Lecce; 6.741 nella Provincia di Taranto; 375 attribuiti a residenti fuori regione; 8 provincia di residenza non nota.

LE PAROLE DI EMILIANO - «Tutto il meccanismo di prevenzione di abbassamento della curva del contagio oggi è nelle mani del governo nazionale, perché i presidenti di Regione non hanno più, a regime, poteri standard per contenere i contagi. E quindi nascono degli scontri»: lo ha detto il governatore pugliese, Michele Emiliano, intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7. "Gestire una pandemia - ha poi aggiunto - non è come gestire il sistema sanitario in una situazione ordinaria, è molto più complesso. Ma tutto sommato il Paese sta reggendo».