Coronavirus Italia, 19.350 nuovi casi e 785 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, martedì 1 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 19.350 i nuovi casi, contro i 16.377 di ieri, con 182.100 tamponi (ieri erano stati 130.524) e 785 morti (ieri erano stati 672).

Le persone attualmente positive al Covid sono 779.945 (-8.526), 56.361 i morti (+785) e 784.595 i guariti (+27.088), per un totale di 1.620.901 casi (+19.350): questi i dati completi del bilancio sull’epidemia. Dei 779.945 attualmente positivi, 32.811 (-376) sono ricoverati in ospedale, 3.663 (-81) necessitano di terapia intensiva, mentre 743.471 (-8.069) si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano leggermente i nuovi casi (19.350 contro i 16.377) a fronte anche di un aumento consistente dei tamponi: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati effettuati 182.100 test contro i 130.524 di ieri. Sale il numero dei decessi (785 contro i 672 di ieri), mentre diminuisce sia il numero dei ricoveri ordinari (oggi in calo di 376 unità) che quello delle terapie intensive (in calo di 81 unità). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 4.048 contagi, seguita dal Veneto con 2.535, dal Lazio con 1.669, dalla Puglia con 1.659 e dal Piemonte con 1.617 nuovi contagi.