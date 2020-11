Coronavirus Italia, 16.377 nuovi casi e 672 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino diffuso oggi, lunedì 30 novembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 16.377 i nuovi casi, contro i 20.648 di ieri, con 130.524 tamponi (ieri erano stati 176.934) e 672 morti (ieri erano stati 541).

Le persone attualmente positive al Covid sono 788.471 (-7.300), 55.576 i morti (+672) e 757.507 i guariti (+23.004), per un totale di 1.601.554 casi (+16.377): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 788.471 attualmente positivi, 33.187 (+308) sono ricoverati in ospedale, 3.744 (-9) necessitano di terapia intensiva, mentre 751.540 (-7.599) si trovano in isolamento domiciliare.

Diminuiscono ancora i nuovi casi (16.377 contro i 20.648) a fronte anche di un forte decremento dei tamponi effettuati nell’ultimo giorno (130.524 contro i 176.934 di ieri). Torna a crescere il numero dei morti (672, ieri erano stati 541) e quello dei ricoveri ordinari che oggi aumenta di 308 unità. Ancora in calo, invece, i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, che oggi diminuisce di 9 unità. La Regione che registra il maggior aumento di nuovi contagi è l’Emilia-Romagna con 2.041, seguita dal Veneto con 2.003 e dalla Lombardia con 1.929 nuovi casi.