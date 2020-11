Coronavirus, in Italia contagi in calo (+26.323), scendono anche i ricoveri e le intensive. 686 decessi

Sono 26.323 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 28.352 di ieri, per un totale di 1.564.532 contagi dall'inizio della pandemia. Sono 686 le nuove vittime, anche queste in leggera discesa, con il totale che arriva quindi a 54.363. Registrati 225.940 tamponi.

Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che il totale dei dimessi/guariti è pari a 720.861 (+24.214) mentre il totale degli attualmente positivi è di 789.308. Al momento sono 37.061 i ricoverati con sintomi, scendono di 405 rispetto alle ultime 24 ore. -20 terapie intensive, per un totale di 3762 persone ancora in rianimazione.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (+4615), il Veneto (+3498), la Campania (+2729). L'unica regione con una crescita a due cifre è la Val d'Aosta (+72), che è ancora zona rossa.