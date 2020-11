Covid Puglia, ancora tanti morti: 48 in 24 ore. E altri 1.737 positivi (9.505 test), oltre media nazionale

Quello sul Covid 19 in Puglia è un bollettino di guerra che vede la nostra regione registrare un numero di positivi superiore alla media nazionale (circa il 18%). Nelle ultime 24 ore infatti sono 1737 i nuovi casi positivi, oltre 300 in più rispetto a ieri, su una base di 9505 tamponi registrati. È quanto rende noto la Regione che ha diffuso il consueto bollettino epidemiologico. Dopo i 52 morti di ieri nel giro di 24 ore sono state registrate altre 48 morti: 8 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Attualmente ci sono 36.417 casi positivi in tutta la Regione. Balzo in avanti anche dei ricoveri: dai 1788 di ieri si passa ai 1855 di oggi (+67). Le nuove positività sono distribuite in questo modo: 675 in provincia di Bari, 110 in provincia di Brindisi, 206 nella provincia BAT, 345 in provincia di Foggia, 137 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota. 12.919 sono i pazienti guariti.

LOPALCO: CONTAGI RIPARTITI CON APERTURA SCUOLE - «Finora abbiamo dei dati di fatto che ci dicono che il contagio è ripartito da quando si sono riaperte le scuole, ed è ripartito in maniera sproporzionata nella fascia di età scolare: ossia chi andava a scuola si è contagiato di più rispetto ad altre fasce di età». Lo ha detto l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, assessore alla sanità della Regione Puglia, partecipando al talk «Ambiente e pandemie», che ha chiuso una tre giorni online con docenti dell’Università di Foggia in vista della Notte dei Ricercatori.

«Abbiamo anche assistito all’evidenza - ha aggiunto - che la seconda ondata di coronavirus è stata sostenuta principalmente da focolai familiari. Sono ancora una volta convinto che la scuola sia un aggregatore sociale troppo importante in tempi di pandemia. Con questo non vogliamo dire che i contagi avvengono in aula, ma possono avvenire fuori dai cancelli, sull'autobus, al bar, quando i ragazzi si riuniscono a fare i compiti. Ecco perché terrei ancora la didattica a distanza come standard, e la didattica in presenza solo come estrema ratio per le famiglie che non possono permettersi di tenere i bambini in casa. Ma è chiaro - ha concluso - che dietro questa scelta ci sono anche valutazioni politiche da fare».