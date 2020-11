Coronavirus Italia, 23.232 nuovi casi e 853 morti nelle ultime 24 ore

853 morti in 24 ore: è questo il dato principale che emerge dall’ultimo bollettino sul Coronavirus in Italia diffuso dal Ministero della Salute e della Protezione Civile, illustrato dal Direttore Generale della prevenzione Giovanni Rezza in conferenza stampa. 223 morti in un giorno, dunque, il dato più alto di decessi rilevato nel corso della seconda ondata, con 23.232 nuovi casi, ovvero 302 in più rispetto al bilancio di ieri, quando sono stati registrati 22.930 nuovi contagi e 630 morti, ma con 148.945 tamponi. Tra ieri e oggi i tamponi effettuati sono stati invece 188.659, e cioè 40mila in più.

Nel corso della conferenza stampa, il presidente del Consiglio di Superiore di Sanità Franco Locatelli ha sottolineato che oggi “il rapporto positivi-tamponi” è sceso a 12,31 per cento. “Si conferma una chiara riduzione della trasmissibilità. Le terapie intensive sono 6, i ricoveri 120. Indubitabilmente questi indicatori vanno nella riduzione sperata, e servono per trovare ulteriore motivazione a perseguire tutta la strategia messa a punto”, ha detto Locatelli. Quanto all’alto numero di decessi, “purtroppo continueremo ancora per qualche giorno a pagare un prezzo collegato a un periodo in cui il virus circolava in maniera più massiva“, ha aggiunto.