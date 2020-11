Coronavirus Italia, 28.337 nuovi casi e 562 morti nelle ultime 24 ore

Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Italia. Sono 28.337 i nuovi casi, con 562 morti a fronte di 188.747 tamponi effettuati nell’ultimo giorno (ieri erano 238.077 tamponi). Il tasso di positività sale a 15,01%. Mentre è di 805.947 persone attualmente positive (+14.201) 49.823 morti (+562), 553.098 guariti (+13.574), per un totale di 1.408.868 casi (+28.337), il bilancio inerente all’epidemia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 805.947 attualmente positivi, 34.279 (+216) sono ricoverati in ospedale, 3.801 (+43) necessitano di terapia intensiva, mentre 767.867 (+13.942) si trovano in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di nuovi casi giornalieri si conferma la Lombardia (5094), seguita da Campania (3217), Veneto (2956), Emilia-Romagna (2665), Piemonte (2641) e Lazio (2533). Il rapporto positivi/tamponi in Italia si attesta intorno al 15,01%, quello positivi/casi testati al 27,02%.

Lombardia prima regione d’Italia anche per il numero di nuovi decessi in 24 ore (165), seguita da Piemonte (69), Toscana (51), Sicilia (45), Emilia-Romagna (38), Puglia (32) e Veneto (31).