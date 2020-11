Coronavirus, tampone negativo per Auteri

Tampone negativo per il tecnico del Bari, Gaetano Auteri, da dieci giorni in isolamento dopo un esame che ne aveva rivelato la positività asintomatica. Questo è l'esito del nuovo ciclo di controlli a cui si è sottoposto tutto il gruppo di giocatori pugliesi e lo staff: dal monitoraggio sono risultati tutti negativi (anche un calciatore positivo negli ultimi quindici giorni). Auteri, per avere il via libera a tornare in panchina nella trasferta di domani contro la Casertana, sarà sottoposto ad un secondo tampone di controllo che, se confermato negativo, gli consentirà di aggregarsi al resto della squadra.