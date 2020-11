Coronavirus Italia, 32.191 nuovi casi e 731 morti nelle ultime 24 ore

Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Italia: il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Covid 19 sul territorio nazionale aggiornato alla data di oggi, martedì 17 novembre 2020. Sono 32.191 i nuovi casi, con 731 morti a fronte di 208.458 tamponi effettuati nell’ultimo giorno (ieri erano stati 27.354 con 152.663 tamponi)

È di 733.810 persone attualmente positive (+16.026), 46.464 morti (+731), 457.798 guariti (+15.434), per un totale di casi 1.238.072 (+32.191), il bilancio inerente all’epidemia. Dei 733.810 attualmente positivi, 33.074 (+538) sono ricoverati in ospedale, 3.6124 (+120) necessitano di terapia intensiva, mentre 697.124 (+15.368) si trovano in isolamento domiciliare.