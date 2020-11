Coronavirus Italia, 37.978 nuovi casi e 636 morti nelle ultime 24 ore

Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Italia: dono 37-978 i nuovi casi e 636 i morti, a fronte di 234.672 tamponi. Ieri c’erano stati 32.961 contagi e 623 deceduti, con 225.640 test effettuati.

Il bilancio del bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità è di 635.054 persone attualmente positive (+21.696), 43.589 morti (+636), 387.758 guariti (+15.645), per un totale di 1.066.401 casi (+37.978). Dei 635.054 attualmente positivi, 29.873 (+429) sono ricoverati in ospedale, 3.170 (+89) necessitano di terapia intensiva, mentre 602.054 (+21.221) si trovano in isolamento domiciliare. Il numero dei tamponi processati oggi è di 234.672, contro i 225.640 di ieri e i 217.758 dell’altroieri. Il rapporto positivi/tamponi sale dal 14,6 per cento di ieri al 16,1 per cento di oggi. Per quanto riguarda le singole Regioni, ancora una volta la più colpita è la Lombardia (+9.291), seguita da Piemonte (+4.787(, Campania (+4.065), Veneto (+3.564) e Lazio (+2.686). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi casi.