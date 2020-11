Covid in Puglia, altri 1332 casi: 113 ricoveri in un giorno, 27 morti. Barese e Foggiano zone a rischio

BARI - Altra giornata nera per i dati di contagio da Covid 19 in Puglia: il bollettino registra nelle ultime 24 ore 1332 nuovi casi (su 7.913 tamponi), 27 morti e un balzo in avanti dei ricoveri che toccano quota 1273 (113 in un giorno). Ben 677 i positivi solo nella provincia di Bari, 84 in provincia di Brindisi, 106 nella provincia BAT, 189 in provincia di Foggia, 110 in provincia di Lecce, 153 in provincia di Taranto, 12 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Oggi si è registrato anche un nuovo rialzo della percentuale dei contagi sui tamponi pari a circa il 17%. Le zone del Barese e del Foggiano continuano quindi a detenere numeri molti elevati di contagi: dati che potrebbero indurre ad adottare misure restrittive in alcuni territori.

Per quanto riguarda i decessi, ne sono stati registrati 11 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 622.094 test, mentre 8.013 sono i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono 20.099 sono. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 29.008 così suddivisi: 11.638 nella Provincia di Bari; 3.107 nella Provincia di Bat; 2.068 nella Provincia di Brindisi; 6.895 nella Provincia di Foggia; 2.122 nella Provincia di Lecce; 2.963 nella Provincia di Taranto;214 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.

LE PAROLE DI LOPALCO: «Noi sin dall’inizio siamo stati contrari a questa idea di dividere le regioni con un sistema così complicato, tanto valeva fare una misura unica per tutta l'Italia e non perdere tempo a impazzire su indicatori e a fare discussioni. Perché poi, alla fine, questi colori sembrano una pagella mentre indicano un rischio». Lo ha detto l’epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, intervenendo a RadioBari e commentando la scelta del governo di dividere l’Italia in aree di rischio, giallo, arancione e rosso. «Questa estate il maggiore afflusso turistico, anche in termini di discoteche e spiagge, lo abbiamo avuto nel Salento, eppure il Salento non è la zona della Puglia più in crisi. E’ più in emergenza il nord della regione. L'affollamento nelle discoteche o nelle spiagge non ha una correlazione con quanto sta accadendo adesso ed è frutto di comportamenti individuali e sociali avuti all’inizio dell’autunno».