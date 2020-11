Coronavirus, in Italia oltre 35mila nuovi casi e altri 580 morti. Quasi un milione di contagi da inizio pandemia

Sono 35.098 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 25.271 di ieri (risultato dei tamponi della domenica, statisticamente sempre di meno) per un totale di 995.463 contagi dall'inizio della pandemia. Sono 580 le nuove vittime, numero record nella seconda ondata, con il totale che arriva quindi a 42.330. Registrati 217.758 tamponi.

Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che il totale dei dimessi/guariti è pari a 363.023 (+17.734) mentre il totale degli attualmente positivi sale a 590.110. Al momento sono 31.604 i ricoverati con sintomi. Ancora un balzo dei pazienti in terapia intensiva per Covid-19 in Italia, 122 in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.971 persone in rianimazione.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (+10.955), il Piemonte (+3659), il Veneto (+2763). L'unica regione con una crescita a due cifre è il Molise (+42).