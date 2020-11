Coronavirus Italia: 32.616 nuovi casi e 331 morti nelle ultime 24 ore

Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Italia: 32.616 i nuovi casi, con 331 morti, questo il bilancio inerente all’epidemia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Mentre è di 558.636 persone attualmente positive (+26.100), 41.394 morti (+331), 335.074 guariti (+6183), per un totale di 935.104 casi (+32.616), Dei 558.636 attualmente positivi, 26.440 (+1331) sono ricoverati in ospedale, 2749 (+115) necessitano di terapia intensiva. 529.447 (+24.654) le persone che invece si trovano in isolamento domiciliare.