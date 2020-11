Coronavirus, in Italia nuova impennata contagi (superati i 34mila) e 445 morti: da domani in vigore nuovo Dpcm

Nuova impennata dei contagi da Covid in Italia e cresce anche il numero delle vittime. Sono 34.505 i nuovi casi di coronavirus su 219.884 tamponi eseguiti, 445 i morti, un dato, questo, in forte ascesa rispetto ai giorni recenti.

I dati del ministero della Salute registrano un aumento delle terapie intensive di 99 unità (in totale sono 2.391) mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1.140 in più (in totale 23.256).

da domani entra in vigore il nuovo Dpcm fino al 5 dicembre: il Governo ha diviso le regioni in tre zone di rischio. In zona rossa ci sono Lombardia, Piemonte, Calabria e Val d’Aosta, dove per spostarsi servirà l’autocertificazione. In zona arancione ci sono Puglia e Sicilia, le restanti regioni sono nella zona gialla.

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 824.879. Le vittime, in totale, sono 40.192, con 445 decessi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 23.256. Sono invece 446.701 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 16.717.651