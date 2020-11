Coronavirus Italia, 28.244 nuovi casi e 353 morti nelle ultime 24 ore

Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Italia: secondo il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile sono 28.244 i nuovi casi, con 353 morti.

Mentre sono 418.142 le persone attualmente positive (+21.630), 39.412 morti (+353), 302.275 guariti (+6.258), per un totale di 759.829 casi (+28.244). Dei 418.142 attualmente positivi, 21.114 (+1.274) sono ricoverati in ospedale, 2.225 (+203) necessitano di terapia intensiva, mentre 394.803 (+20.153) si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano rispetto a ieri i nuovi casi: oggi, infatti, si registrano 28.244 nuovi contagi a fronte dei 22.253 di ieri. In forte rialzo anche il numero dei tamponi: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati effettuati 182.287 test a fronte dei 135.731 di ieri. Aumenta anche il numero dei morti: 353 contro i 233 di ieri, mai così tanti dal 6 maggio, subito dopo la fine del lockdown. A preoccupare è il forte aumento dei ricoveri nei reparti in terapia intensiva, che oggi registra il dato di +203 rispetto agli 83 di ieri. Aumentano anche di 1.274 i ricoveri ordinari (ieri il dato era di +938). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 6.804 nuovi contagi, seguita dal Piemonte con 3.169, dalla Campania con 2.971 e dalla Toscana con 2.336. Sopra i 2mila casi anche Veneto e Lazio.