Coronavirus Italia, 22.253 nuovi casi e 233 morti nelle ultime 24 ore

Continua la seconda ondata di Coronavirus in Italia: sono 22.253 i nuovi casi, con 233 morti. Mentre è di 396.512 persone attualmente positive (+18.383), 39.059 morti (+233), 296.017 guariti (+3.637), per un totale di 731.588 casi (+22.253), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 396.512 attualmente positivi, 19.840 (+938) sono ricoverati in ospedale, 2.022 (+83) necessitano di terapia intensiva, mentre 374.650 (+17.362) si trovano in isolamento domiciliare.

Diminuisce rispetto a ieri il numero dei nuovi casi (oggi 22.253, ieri 29.907). Il dato, però, come ogni post weekend è fortemente influenzato dal basso numero di tamponi effettuati: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati realizzati 135.731 test a fronte dei 183.457 di ieri. Aumenta il numero dei morti (233 contro i 208 registrati ieri) mentre diminuisce lievemente il numero dei ricoverati in terapia intensiva (+83, ieri era stato di +96). Stabile, invece, l’incremento dei ricoveri ordinari che oggi aumenta di 938 unità (ieri erano stati 936). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 5.278 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 2.861, dalla Toscana con 2.009 e dal Piemonte con 2.003.