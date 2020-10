Coronavirus Italia, 31.758 nuovi casi e 297 morti nelle ultime 24 ore

Continuano a salire i dati di contagio da Coronavirus in Italia: secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile sono 31.758 i nuovi casi, con 297 morti. Mentre è 351.386 il numero delle persone attualmente positive (+25.600), 38.618 morti (+297), 289.426 guariti (+5.859), per un totale di 679.430 casi (+31.758). Dei 351.386 attualmente positivi, 17.966 (+972) sono ricoverati in ospedale, 1.843 (+97) necessitano di terapia intensiva, mentre 331.577 (+24.531) si trovano in isolamento domiciliare.