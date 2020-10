Coronavirus, in Italia 31.084 casi su 215.085 tamponi, mai così tanti. Altre 199 vittime, indice trasmissione sale a 1,7

Sono 31.084 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 26.831 di ieri, per un totale di 647.674 contagi. Mai registrati così tanti casi in un giorno. Sono 199 le nuove vittime, con il totale che arriva quindi a 38.321. E aumentano moltissimo anche i tamponi effettuati, che passano a 215.085 rispetto ai 201.452 di ieri. Sale a 1,7 l'indice Rt, indice di trasmissione.

Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che il totale dei dimessi/guariti è pari a 283.567 (+4.285) mentre il totale degli attualmente positivi sale a 325.786. Al momento sono 18.740 i ricoverati con sintomi. Ancora un balzo dei pazienti in terapia intensiva per Covid-19 in Italia, 95 in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.746 persone in rianimazione.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (8.960), la Campania (3.186), il Veneto (3.012). L'unica regione con una crescita a due cifre è la Basilicata (+95).