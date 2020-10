Covid Puglia, curva contagi sempre alta: 791 casi su circa 6mila tamponi. 7 morti. L'Iss classifica la regione «a rischio»

Resta sempre alta la curva dei contagi in Puglia. Sia pure nella loro altalenanza, al rialzo e al ribasso, le cifre dell'epidemia da Covid 19 nella nostra regione sembrano aver segnato l'inizio di un picco. Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 791 nuovi casi di Coronavirus, su 5591 tamponi, come conferma il bollettino della Regione.

Registrati, purtroppo, anche 7 decessi, di cui 6 nella provincia di Foggia, 1 nel Barese. Gli attualmente positivi sono 10.699, i ricoverati nelle strutture sanitarie della regione sono 718.

Le positività sono distribuite in questo modo: 302 in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 127 nella provincia BAT, 171 in provincia di Foggia, 41 in provincia di Lecce, 103 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Partita inizialmente da 16 strutture, oggi la rete pugliese dei laboratori per effettuare i tamponi è formata da 42 centri: 19 pubblici e 23 privati. L’elenco aggiornato è riportato in una circolare del dipartimento Salute della Regione Puglia pubblicata oggi: in particolare, sono aumentati i laboratori privati, passati da 16 a 23 in due settimane. Oggi vengono esaminati circa 6mila tamponi quotidiani.

Intanto, c'è anche la Puglia tra le 11 regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di Covid-19. Emerge dall’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. Elevato anche l'indice Rt, che calcola il livello di contagiosità: rispetto al limite di 1, la Puglia ha un valore di 1,65. Sono i due elementi che inseriscono la Puglia in uno scenario allarmante per la diffusione del coronavirus.

Non a caso oggi i contagi sono tornati a salire: su 5.591 test processati sono stati registrati 791 casi positivi rispetto ai 716 di ieri su 7.083 tamponi processati. I decessi sono stati invece sette, in linea con quelli di ieri.

L'unico dato incoraggiante riguarda i ricoveri: ad oggi i pazienti Covid negli ospedali sono 718, ieri erano 747; in terapia intensiva ci sono 84 persone. Ma sono aumentati di molto le persone attualmente positive: dai 10.002 di ieri ai 10.699 di oggi, un incremento di 697 unità.